Бахчисарайский Ханский дворец открыли для посетителей

Бахчисарайский Ханский дворец открыли для проведения экскурсий. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт учреждения культуры.

«С 10 февраля 2022 года открыт для посещения экскурсионный объект Ханский дворец», — заявили в ведомстве.

Войти в здание можно будет через Южные ворота. При этом понедельник и вторник остаются выходными днями.

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