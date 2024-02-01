Культура 01 февраля 2024, 15:16 BadComedian усомнился в успехе экранизации «Авиатора»

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Съемки фильма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» начались в Петербурге. Режиссером выступил Егор Кончаловский. Свое мнение о новом проекте высказал блогер, кинокритик Евгений Баженов (наиболее известен как BadComedian) в беседе с ИА НСН.

Кинокритик усомнился в успехе проекта, отметив, что зрители охотнее идут на экранизации классиков. К исключениям он отнес писателей Сергея Лукьяненко и Виктора Пелевина.

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По словам Баженова, и сам Кончаловский никогда не был массовым режиссером. Его основное творчество приближено к артхаусу, отметил блогер.