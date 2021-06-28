BadComedian усомнился в уходе Тарантино из кино

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) обсудил с порталом News.ru обещание режиссера Квентина Тарантино закончить профессиональную карьеру после съемок своей 10 картины.

BadComedian заметил, что Тарантино безумно любит кинематограф и горит им, поэтому маловероятно, что он закончит карьеру режиссера.

«Мне кажется, что он, хоть и грозится, но думаю, что у него как у творца есть, возникнет рано или поздно непреодолимое желание что-то еще сделать», — предположил собеседник издания.

По его мнению, Тарантино обязательно вернется даже в случае своего ухода и снимет очередной фильм.