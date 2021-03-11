BadComedian рассказал, почему Роспатент мог отказать в регистрации «Михалоскора»

Видеоблогеру и кинокритику Евгению Баженову, известному как BadComedian, не удалось зарегистрировать права на пародийную статуэтку «Михалоскор». Причину он не знает — Роспатент не объяснил. Об этом сообщил «Ридус».

Уведомление об отказе в регистрации изображения человека, похожего на режиссера Никиту Михалкова, блогеру выдала Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) еще несколько месяцев назад. Роспатент не объяснил причину отказа. Несмотря на это, Баженову удалось зарегистрировать права на название «Михалоскор».

«Но легко догадаться, что службе не понравилась схожесть с визуальным образом Никиты Сергеевича. Несмотря на то, что мы специально делали статуэтку так, чтобы она отличалась от Михалкова, отказ все равно последовал», — рассказал BadComedian.

«Михалоскор» — шуточная антипремия, которую Баженов постоянно использует в своих обзорах. Награду получают авторы худших, по его мнению, фильмов. Статуэтка сделана в виде мужчины с усами, похожего на Михалкова.

Первая церемония вручения антинаграды «Михалоскор» должна была состояться 15 февраля 2020 года, то есть спустя шесть дней после церемонии вручения «Оскара». Однако блогер отменил ее 31 октября 2019 года.

Сейчас кинокритик создает ролики, чем, признается, доволен.