BadComedian прорекламирует онлайн-кинотеатр ivi в своих обзорах

BadComedian будет рекомендовать своим подписчикам фильмы, вышедшие на ivi. Активные ссылки на видеосервис он поставит в своих обзорах, в группах канала и соцсетях. Также блогер создаст в онлайн-кинотеатре специальный раздел, где будет размещать отобранные им фильмы.

СМИ: пиратские ссылки будут удалять из поисковиков за 6 часов Подробнее

Стороны не раскрывают условия соглашения. Представитель ivi отметил только, что контракт предусматривает пролонгацию.

Ivi — крупнейший в России онлайн-кинотеатр, который занял 37% доли на рынке в 2018 году. Причем у его конкурента — видеосервиса Okko — аналогичный показатель составил 19%. Аудитория, которая платит каждый месяц, на конец 2018 года превысила 1,2 миллиона человек. Около половины среди них — подписчики.

BadComedian запустил канал в 2011 году. Сейчас на YouTube на него подписаны 4,4 миллиона человек. Блогер делает критические обзоры, для которых он чаще всего выбирает фильмы российских продюсеров и режиссеров.