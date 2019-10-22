  • BadComedian прорекламирует онлайн-кинотеатр ivi в своих обзорах

    22 октября 2019, 11:38

    Алена Макаренко

    Известный видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) заключил годовой контракт с крупнейшим в России онлайн-кинотеатром ivi. Теперь ждите рекламу и лучшие, на его взгляд, подборки фильмов. Об этом рассказал директор по маркетингу ivi Алексей Казаков, сообщила газета «Ведомости».

    BadComedian будет рекомендовать своим подписчикам фильмы, вышедшие на ivi. Активные ссылки на видеосервис он поставит в своих обзорах, в группах канала и соцсетях. Также блогер создаст в онлайн-кинотеатре специальный раздел, где будет размещать отобранные им фильмы.

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    Стороны не раскрывают условия соглашения. Представитель ivi отметил только, что контракт предусматривает пролонгацию.

    Ivi — крупнейший в России онлайн-кинотеатр, который занял 37% доли на рынке в 2018 году. Причем у его конкурента — видеосервиса Okko — аналогичный показатель составил 19%. Аудитория, которая платит каждый месяц, на конец 2018 года превысила 1,2 миллиона человек. Около половины среди них — подписчики.

    BadComedian запустил канал в 2011 году. Сейчас на YouTube на него подписаны 4,4 миллиона человек. Блогер делает критические обзоры, для которых он чаще всего выбирает фильмы российских продюсеров и режиссеров.