BadComedian поделился ожиданиями от снятого в космосе фильма «Вызов»

Кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) поделился ожиданиями от снятого на МКС фильма «Вызов». Блогер выразил надежду на хороший сценарий и предположил, что в картине вряд ли будет много спецэффектов, сообщило РИА ФАН.

Блогер рассказал, что, как и многие россияне, ждет премьеры фильма «Вызов». Он считает, что съемочную группу подтолкнул на создание фильма в космосе Голливуд.

«Здесь никаких иных мотивов нет: „Мы первые в космосе!“, „Мы первые сняли фильм космосе!“. Именно в этой сфере все работает, но оно работает!» — рассказал агентству Евгений Баженов.

Он добавил, что западные сайты о кинематографе пестрят новостями о создании Россией кино в космосе. Поэтому, уверен Баженов, задумка удалась.

BadComedian рассказал, что ему интересно посмотреть на то, что получится. Однако больших надежд на картину «Вызов» он не возлагает.

В завершение Евгений Баженов заявил, что фильм вряд ли будет богат на спецэффекты. По мнению кинокритика, такой подход больше свойственен голливудским фильмам с Томом Крузом. BadComedian предположил, что зрителям могут представить хорошую историю, но для начала нужно дождаться премьеры фильма, а потом давать оценки.

Ранее блогер высказался на тему возможной съемки космических фрагментов «Вызова» на Земле. По мнению BadComedian, это маловероятно.