BadComedian оценил возможности российского кино конкурировать с западным

Блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, обсудил с порталом News.ru конкурентные способности российского кинематографа.

Блогер напомнил, что государство всегда принимает участие в крупных проектах. Однако, по его мнению, российское кино не сможет выдержать конкуренции с западными картинами. Он допустил, что отечественное кино может отыграться на нишевых ужастиках, комедиях или других фильмах с небольшим бюджетом. BadComedian напомнил, что сборы у российских комедийных лент конкурируют с западными и порой превосходят их.

«А иногда случается так, что перебивает и блокбастеры от Marvel, например, какой-нибудь „Холоп“ собрал рекордные за всю историю 50 или 60 миллионов долларов, такие числа невероятные», — цитирует Баженова ИА Nation News.

19 мая состоялась мировая премьера девятой части «Форсажа». Американский актер и режиссер Вин Дизель, сыгравший в боевике главную роль, поделился своим ожиданиями от нового фильма.

«Меня интересует только ощущение от кинопросмотра», — признался артист.