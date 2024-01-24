Культура 24 января 2024, 12:34 BadComedian назвал «Оппенгеймера» фаворитом в битве за «Оскар»

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Церемония вручения кинопремии «Оскар» пройдет в США в ночь с 10 на 11 марта. Уже объявлен список номинантов в категории «Лучший фильм». О своем фаворите рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (наиболее известный как BadComedian) в беседе с ИА НСН.

Наиболее достойным претендентом он назвал картину «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

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«Однако киноакадемия — это уже много лет не про кино, а про политику и всякие „игры“, и я не удивлюсь, если „Барби“ все соберет, а Нолану дадут статуэтку за музыку», — высказался Баженов.

Фильм про историю стереотипной куклы от режиссера Греты Гервиг тоже попал в число номинантов. По мнению блогера, данный проект можно рассматривать только как «шутку и прикол в интернете».