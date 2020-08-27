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    27 августа 2020, 13:40

    BadComedian назвал две основные беды отечественных фильмов

    Артур Блянихов

    Кинокритик-блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, рассказал ИА Nation News в чем, на его взгляд, заключаются основные плюсы и минусы российского кинематографа.
    BadComedian назвал две основные беды отечественных фильмов

    Среди плюсов, отмеченных блогером, большое количество хороших и талантливых актеров, а также техническая часть, сравнимая с голливудским уровнем.

    «Однако плохие сценарии всегда все портят. Просто нужно, чтобы сценаристы занимались делом», — заметил собеседник информагентства.

    Другая беда, по мнению критика, в том, что в стране к кино относятся как к бизнесу и не гонятся за качеством.

    «Картинка есть? Звук есть? Этого достаточно», — подытожил BadComedian.

    Новости SMI.FM