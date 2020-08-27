BadComedian назвал две основные беды отечественных фильмов
Кинокритик-блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, рассказал ИА Nation News в чем, на его взгляд, заключаются основные плюсы и минусы российского кинематографа.
Среди плюсов, отмеченных блогером, большое количество хороших и талантливых актеров, а также техническая часть, сравнимая с голливудским уровнем.
«Однако плохие сценарии всегда все портят. Просто нужно, чтобы сценаристы занимались делом», — заметил собеседник информагентства.
Другая беда, по мнению критика, в том, что в стране к кино относятся как к бизнесу и не гонятся за качеством.
«Картинка есть? Звук есть? Этого достаточно», — подытожил BadComedian.