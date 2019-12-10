Бабкина «выкупила крепостного актера» Хрусталева за бочку меда

Бочку меда и жареного поросенка предложила народная артистка Надежда Бабкина Ивану Урганту за его соведущего Дмитрия Хрусталева. Она пояснила, что он ее «крепостной актер» и она хотела бы его выкупить. Видео с торгом опубликовано на сайте Первого канала.

Дмитрий Хрусталев действительно работает в театре «Русская песня», которым руководит Надежда Бабкина. Недовольная его совмещением с работой в программе «Вечерний Ургант» артистка пришла договариваться с ведущим о выкупе своего «крепостного актера».

«Шла мимо со съемок своих и подумала, что зайду. Мне надо выкупить „крепостного актера“ у вас», — заявила она в беседе с Иваном Ургантом. Сначала она предложила деньги, но потом заявила, что у нее есть предложение получше.

«Я тебе бочку меда дам, поросенка поджарю. Это серьезно! Бочка выше Митьки», — заявила Надежда Бабкина, торгуясь с Иваном Ургантом. Телеведущий сначала отнекивался и говорил, что у него с Хрусталевым исключительно товарищеские отношения, но, услышав про бочку меда, он изменил свое мнение.

«Бочка меда — это больше, чем нам дали за него на ТНТ. Хорошо!» — заявил Ургант.

Как прошла передача актера от Урганта к Бабкиной, осталось за кадром.

Бывший кавээнщик и шоумен Дмитрий Хрусталев в начале апреля отказался от прохождения медосвидетельствования и дыхания в «трубочку» по требованию сотрудников дорожной инспекции. Как после пояснила его директор Анна Тригуб, артист опаздывал на съемку и не хотел подводить людей. По ее словам, именно такой стиль поведения и заставил подозревать его в пьяном вождении.