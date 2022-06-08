Авторы из ЯНАО приняли участие в крупнейшем книжном фестивале в Москве

В Москве на Красной площади в рамках книжного фестиваля расположились 13 площадок с книгами более 300 издательств. Там также были представлены работы ямальских авторов Сергея Анисимова и Анны Неркаги, написал «Ямал-Медиа».

На выбор посетителей — книги от детской и художественной литературы до нон-фикшена и комиксов.

В фестивале в очередной раз принял участие ямальский фотограф Сергей Анисимов, чья книга «Арктика. Магия притяжения» была отмечена сразу двумя наградами — «Лучшая книга года ассоциации книгоиздателей» и «Лучшая книга от профсоюза».

Там также состоялась презентация книги «Атлас нефти», над созданием которой трудились 60 авторов из 10 регионов России.

«Через исторические документы иллюстрировано открытие одного из крупнейших в мире уренгойских газоконденсатных месторождений. ЯНАО внес свою лепту в общую нефтегазовую историю», — сообщил заместитель директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа Иван Яшков.

В рамках фестиваля посетители смогли послушать лекции, встретиться с популярными авторами, оценить музыкальные и театральные представления.