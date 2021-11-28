Авторы «Голоса» рассказали о будущем шоу после смерти Градского
Первый канал не станет останавливать шоу «Голос» после смерти Градского
Пресс-служба Первого канала рассказала, что ждет «Голос» после смерти одного из наставников проекта — Александра Градского. Там отметили, что 10-й сезон шоу не планируют останавливать.
Первый канал сообщил, что скорбит о смерти Александра Градского. В пресс-службе отметили, что для артиста было важным участвовать в новом сезоне проекта. Поэтому наставник не бросил «Голос», несмотря на плохое самочувствие.
«Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке», — отметили в пресс-службе Первого канала.
Последние работы Градского, созданные совместно с участниками проекта, еще не вышли в эфир. В ближайшее время будет принято решение о форме проведения финальных выпусков.
«Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон „Голоса“ до конца в память об Александре Борисовиче», — отметил Первый канал.
Певец и композитор Александр Градский умер утром 28 ноября в Москве. Накануне он попал в больницу с инсультом. Градскому было 72 года. Он являлся наставником проекта «Голос» с момента его создания — на протяжении почти 10 лет.