Культура 03 марта 2023, 15:28 Авторский дебют режиссера Тимирзяновой «Сопричастие» выйдет в прокат 10 марта

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Премьера кинокартины «Сопричастие» молодого режиссера Лили Тимирзяновой состоится 10 марта. Об этом сообщил сайт Infox.

Главные роли в фильме исполнили Алина Король и Елизавета Шакира. Тимирзянова создала сценарий к своему авторскому кинопроекту во время поездки в Израиль в 2019 году, позже режиссер его доработала в Татарстане.

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Отмечается, что дебютная картина взяла гран-при итальянского кинофестиваля Asolo Art Film Festival.

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