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    26 февраля 2021, 13:44

    Автор «Величайшего шоумена» снимет фильм о Робби Уильямсе

    Полина Петрова

    Режиссер и автор мюзикла «Величайший шоумен» Майкл Грейси снимет полнометражный фильм под названием Better Man, посвященный творчеству британского певца Робби Уильямса, написал «ПолитЭксперт».

    Автор «Величайшего шоумена» снимет фильм о Робби Уильямсе

    Сюжет картины расскажет, как бывший участник группы Take That стал известен во всем мире.

    «Каким образом мы покажем Робби в фильме, это пока большой секрет. Я хочу создать оригинальный образ», — отметил Грейси.

    Съемки начнутся летом этого года. Пока не известно, когда состоится премьера ленты.

    Уильямс стал популярен благодаря редкому тембру голоса и специфической манере исполнения. Музыкант Элтон Джон однажды назвал его «Фрэнком Синатрой XXI века».