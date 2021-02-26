Автор «Величайшего шоумена» снимет фильм о Робби Уильямсе

Режиссер и автор мюзикла «Величайший шоумен» Майкл Грейси снимет полнометражный фильм под названием Better Man, посвященный творчеству британского певца Робби Уильямса, написал «ПолитЭксперт».

Сюжет картины расскажет, как бывший участник группы Take That стал известен во всем мире.

«Каким образом мы покажем Робби в фильме, это пока большой секрет. Я хочу создать оригинальный образ», — отметил Грейси.

Съемки начнутся летом этого года. Пока не известно, когда состоится премьера ленты.

Уильямс стал популярен благодаря редкому тембру голоса и специфической манере исполнения. Музыкант Элтон Джон однажды назвал его «Фрэнком Синатрой XXI века».