Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги

Литературное продолжение вампирской саги «Сумерки» выйдет в августе 2020 года. Это подтвердила писательница Стефани Майер. Новая книга «Солнце полуночи» расскажет о жизни вампира Эдварда до встречи с влюбившейся в него девушкой Бэллой.

«Я очень рада, наконец, объявить о выходе „Солнца полуночи“ 4 августа. Сейчас сумасшедшее время, и я не была уверена, что это подходящий момент, чтобы выпустить книгу. Но многие из вас так долго ее ждали, что казалось неправильным продлить это ожидание», — заявила Майер в программе Good Morning America.

Ранее на сайте «Сумерек» появился таймер с обратным отсчетом до появления новой книги. Судя по оставшемуся времени, «Солнце полуночи» должно было выйти именно 4 августа 2020 года.

Серия «Сумерки» состоит из четырех романов, в которых описываются события, происходящие с девушкой по имени Белла Свон, влюбившейся в вампира. Все книги были экранизированы.

«Солнце полуночи» Майер начала писать в 2008 году, тогда же несколько глав утекли в Сеть. После этого писательница выложила еще четыре законченные главы и заявила, что продолжит работу над романом позднее, когда уляжется шумиха.