Культура 19 декабря 2023, 03:51 Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах Писатель Гараев на фоне успеха «Слова пацана» напишет книгу о женских бандах РИА «Новости»

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Писатель Роберт Гараев, написавший «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», анонсировал выпуск книги о женских бандах. Он рассказал об этом во время встречи с читателями, организованной сервисом «Букмейт» и издательством Individuum, сообщил Forbes.

По словам Гараева, он давно мечтал написать книгу о криминальных группировках, состоящих из девушек. Проблема в том, что женщины не очень охотно делились воспоминаниями на эту тему. Ситуация изменилась после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Гараев не назвал дату выхода о женских бандах, но отметил, что выйдет она в издательстве Individuum.

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