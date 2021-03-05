Автор сериала «Звездный путь: Дискавери» напишет сценарий для нового фильма серии

Калинда Васкез, автор сериала «Звездный путь» напишет сценарий для нового фильма. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным СМИ, это будет еще одна часть франшизы, но в ней будет совершенно новая история. В связи с этим возможна смена актерского состава.

Последний фильм серии вышел в 2016 году. В 2009 году была очередная премьера после долгого затишья.

Васкез известна также по фильмам «Беглецы» и «Побег».