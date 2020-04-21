Автор романа «Зулейха открывает глаза» оценила претензии к сериалу
Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» волну критики, которая возникла по поводу сериала, снятого по мотивам ее книги.
По словам писательницы, претензии к сериалу и каким-то его деталям нужно адресовать не ей, а создателям картины.
«Что же касается рассказанной истории, литературной основы самого романа, здесь я готова отвечать», — подчеркнула Яхина.
Она добавила, что не отвечает на вопросы, которые из области литературы переходят в «область базарной площади».