Автор романа «Зулейха открывает глаза» объяснила различие финала сериала и книги

Яхина призналась, что оставила финал книги открытым, чтобы читатели сами могли «дописать» историю. По ее словам, «многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений».

У создателей сериала не было такой возможности. Они должны были поставить в истории точку.

«Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом. Но на самом деле это лишь один из множества вариантов развития событий, которые могли произойти с двумя людьми, оказавшимися на поселении», — разъяснила писательница.

Ранее стало известно, что в следующем году начнутся съемки многосерийного фильма по мотивам романа Бориса Акунина «Там…», который он опубликовал под псевдонимом Анна Борисова.

В центре истории — бар в аэропорту, где происходит случайная встреча 12 незнакомцев. Уточняется, что сериал будет состоять из 12 эпизодов.