    23 июня 2020, 16:04

    Автор романа «Зулейха открывает глаза» объяснила различие финала сериала и книги

    Артур Блянихов

    Писательница Гузель Яхина рассказала, почему концовка ее романа «Зулейха открывает глаза» отличается от финала в одноименном сериале. Об этом сообщили «Дни.ру».

    Яхина призналась, что оставила финал книги открытым, чтобы читатели сами могли «дописать» историю. По ее словам, «многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений».

    У создателей сериала не было такой возможности. Они должны были поставить в истории точку.

    «Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом. Но на самом деле это лишь один из множества вариантов развития событий, которые могли произойти с двумя людьми, оказавшимися на поселении», — разъяснила писательница.

    Ранее стало известно, что в следующем году начнутся съемки многосерийного фильма по мотивам романа Бориса Акунина «Там…», который он опубликовал под псевдонимом Анна Борисова.

    В центре истории — бар в аэропорту, где происходит случайная встреча 12 незнакомцев. Уточняется, что сериал будет состоять из 12 эпизодов.