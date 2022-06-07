Автор программы «Сам себе режиссер» Серебряный умер в 58 лет

Создатель программы «Сам себе режиссер» Сергей Серебряный скончался. Ему было 58 лет. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным сайта utro.ru, причина его смерти пока неизвестна. Академия Российского телевидения посвятила Серебряному некролог.

В 1984 году он закончил ВГИК, до 1990 года работал директором «Мосфильма». Серебряный прославился за счет программ «Сам себе режиссер», «Слабо?», «ТВ Бинго Шоу», «Проще простого».