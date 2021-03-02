Иск на 300 тысяч рублей подал в Кировский районный суд к рэперу Моргенштерну автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев. Истец обвинил исполнителя в нарушении его авторских прав. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В исковом заявлении уточняется, что Моргенштерн использовал композицию для развития своего YouTube-канала, с которого получал прибыль от рекламы.

Кроме компенсации в 300 тысяч рублей Лихачев намерен потребовать от рэпера отказаться от использования его работы без разрешения.

Сам композитор в беседе с «360» рассказал, что кроме Моргенштерна он также подал иски к Первому каналу, ВГТРК и Егору Криду за незаконное использование своей песни. Последние три иска пока оставили без движения, так как он не оплатил госпошлину.

«Если кто-то даст мне взаймы 26 тысяч, с процентом верну и буду очень благодарен», — подчеркнул он.

По словам Лихачева, на взысканные средства он намерен приобрести иномарку и отказаться от езды на «Ладе Калине».

Как напомнило издание ProKazan, Олег Лихачев считает, что Моргенштерн использовал созданную им мелодию в одном из своих треков. На Первом канале песня «Владимир Путин — молодец» прозвучала в выступлении команды КВН ДАЛС и в выпуске шоу «МаксимМаксим», а также в эфире радиостанции «Вести FM» ВГТРК.