Автор песни «На заре» Олег Парастаев умер в 61 год

Автор популярной песни «На заре» Олег Парастаев скончался на 62-м году жизни. Он выступал в музыкальной группе «Альянс».

По данным ИА НСН, Парастаев умер 20 июня.

«Сегодня, ранним утром, ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж», — говорится в сообщении на странице Олега Парастаева во «ВКонтакте».

Автор поста выразил соболезнования всем родным, близким и друзьям музыканта. Дата и время прощания пока не объявлены.

Олег Парастаев родился 11 августа 1958 года. Он был клавишником и композитором в группе «Альянс», именно он сочинил самую известную песню коллектива «На заре».

В 1988 году Парастаев покинул группу из-за музыкальных разногласий. Он основал собственный коллектив «Новая русская группа», а недавно еще один — «НаЗаре».

В апреле 2019 года Парастаев объявил о восстановлении первого клипа к песни «На заре», который так и не был выпущен ни в 1980-е, ни в 1990-е. Существовало лишь видео одной концертной записи. У клипа «На заре» на YouTube почти пять миллионов просмотров.