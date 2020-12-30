Автор песен Синатры и Пресли умер от коронавируса

Уточняется, что в середине декабря у музыканта диагностировали COVID-19. Состояние Манзанеро начало резко ухудшаться. Мужчину госпитализировали. Врачам не удалось спасти 85-летнего пациента, и он умер, пишет iReactor.

Певец выпустил большое количество своих композиций. Помимо прочего, Манзанеро был автором песен многих звезд с мировой славой. Его произведения исполняли Фрэнк Синатра, Ширли Бэсси и Элвис Пресли.