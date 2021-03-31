Автор «Отряда самоубийц» решил выпустить режиссерскую версию фильма
Режиссер «Отряд самоубийц» Дэвид Эйр хочет выпустить режиссерскую версию фильма. Студия Warner Bros. против. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Эйр считает, что снял глубокую и сильную драму, но в студии ее порезали и сильно переделали.
«Они пытались превратить ее в „Дэдпул“, чего не должно было произойти. А потом ты принимаешь удар, ты капитан корабля, и на нем было мое имя», — пожаловался Эйр.
Он считает, что его фильм «просто до смерти напугал руководителей».