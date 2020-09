Автор нескольких хитов Элвиса Пресли скончался в США

В США ушел из жизни певец Мак Дэвис. Его авторству принадлежат хиты Элвиса Пресли A Little Less Conversation, Memories и In the Ghetto.

Дэвиса не стало в возрасте 78 лет. О его кончине сообщил в Facebook бессменный менеджер музыканта Джим Мори. «С тяжелым сердцем должен объявить о смерти Мака Дэвиса. <…> Мак был моим клиентом более 40 лет и, что более важно, моим лучшим другом. Он легенда музыки, но его самая важная работа заключалась в том, чтобы быть любящим мужем, отцом, дедом и другом», — говорится в публикации. Дэвис скончался в кругу семьи. С ним до последнего были жена и трое сыновей. Причина смерти артиста не называется. Мак Дэвис прославился как автор песен, которые исполнял Элвис Пресли. Композиции In the Ghetto, A Little Less Conversation и Memories стали настоящими хитами. А в 1971 году Дэвис сам попал в чарт-лист с песней Baby, Don’t Get Hooked on Me. Она определила дальнейший путь музыкальной карьеры американца, который продолжил петь в жанре кантри.