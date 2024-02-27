Культура 27 февраля 2024, 12:16 Автор книги об Анне Карениной Басинский признался, что ему было сложно понять женскую психологию

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Павел Басинский — автор произведения «Подлинная история Анны Карениной», которое было удостоено премии «Большая книга». С какими трудностями писатель столкнулся при создании «путеводителя» по роману Льва Толстого, рассказал «Сноб».

Деятель культуры признался, что ему было действительно сложно понять женскую психологию и объяснить поступки героини.

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«Не скрою, по некоторым вопросам касательно женской психологии я консультировался со своей женой Катей. <…> Я сильно опасался, что женщины, читая эту книгу, будут надо мной смеяться», — заявил Басинский.

По его словам, обратная связь от специалиста в данной области доказала, что автору удалось прочувствовать мышление и эмоции женщин.