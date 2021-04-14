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    14 апреля 2021, 20:02

    Автор «Гарри Поттера» рассказал о новой книге для детей

    Гора Орлов

    Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей. Об этом рассказало ИА Nation News.

    Новый текст для детской аудитории выйдет под названием «Рождественская свинья» и появится на книжных прилавках 12 октября 2021 года. Работа никак не будет связана с ее предыдущими произведениями. Выход подтвердили на официальном сайте британского автора.

    Роулинг написала трогательную историю о любви ребенка к маленькому плюшевому поросенку, который исчезает в канун Рождества. Именно поэтому мальчик Джек начинает искать свою любимую игрушку. Его ждут незабываемые приключения.