Автор «Гарри Поттера» рассказал о новой книге для детей

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей. Об этом рассказало ИА Nation News.

Новый текст для детской аудитории выйдет под названием «Рождественская свинья» и появится на книжных прилавках 12 октября 2021 года. Работа никак не будет связана с ее предыдущими произведениями. Выход подтвердили на официальном сайте британского автора.

Роулинг написала трогательную историю о любви ребенка к маленькому плюшевому поросенку, который исчезает в канун Рождества. Именно поэтому мальчик Джек начинает искать свою любимую игрушку. Его ждут незабываемые приключения.