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    12 октября 2021, 14:29

    Джоан Роулинг написала первую после «Гарри Поттера» детскую книгу

    Джоан Роулинг написала детскую книгу «Рождественский поросенок»

    Антон Ишбульдин

    Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую книгу. «Рождественский поросенок» — первый ее детский роман, изданный после знаменитого «Гарри Поттера», сообщил сайт сети книжных магазинов Waterstones.

    Джоан Роулинг написала первую после «Гарри Поттера» детскую книгу

    Джоан Роулинг поведала миру новую добрую сказку. По сюжету книги, мальчик Джек в канун Рождества теряет своего любимца — игрушечного поросенка.

    Мальчик не отчаивается и отправляется на поиски друга в неизвестную страну, наполненную неожиданностями и разного рода сюрпризами. Приключения Джека анонсировали как трогательную историю любви ребенка к любимой вещи. Представители сети книжных магазинов намекнули, что «Рождественский поросенок» может стать новой семейной сказкой, которая полюбится маленьким и взрослым читателям по всему миру.

    Автора и создательницу романов о Гарри Поттере признали одним из самых популярных зарубежных писателей. В тройку самых читаемых авторов, помимо Джоан Роулинг, вошли автор романов из серии «После» Анна Тодд и написавшая трилогию «Пятьдесят оттенков» Эрика Джеймс.