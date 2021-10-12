Джоан Роулинг написала первую после «Гарри Поттера» детскую книгу

Британская писательница Джоан Роулинг выпустила новую книгу. «Рождественский поросенок» — первый ее детский роман, изданный после знаменитого «Гарри Поттера», сообщил сайт сети книжных магазинов Waterstones.

Джоан Роулинг поведала миру новую добрую сказку. По сюжету книги, мальчик Джек в канун Рождества теряет своего любимца — игрушечного поросенка.

Мальчик не отчаивается и отправляется на поиски друга в неизвестную страну, наполненную неожиданностями и разного рода сюрпризами. Приключения Джека анонсировали как трогательную историю любви ребенка к любимой вещи. Представители сети книжных магазинов намекнули, что «Рождественский поросенок» может стать новой семейной сказкой, которая полюбится маленьким и взрослым читателям по всему миру.

Автора и создательницу романов о Гарри Поттере признали одним из самых популярных зарубежных писателей. В тройку самых читаемых авторов, помимо Джоан Роулинг, вошли автор романов из серии «После» Анна Тодд и написавшая трилогию «Пятьдесят оттенков» Эрика Джеймс.