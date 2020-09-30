Автор «Ералаша» Грачевский сделал прогноз об успехе «Аватара-2»

Режиссер и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский сделал прогноз об успехе «Аватара-2» Джеймса Кэмерона.

Он признался, что ему не понравилась первая часть картины. По этой причине Грачевский сомневается, что зритель высоко оценит второй фильм, информирует ИА НСН.

«Я не думаю, что „Аватар-2“ потрясет нас всех. Честно говоря, во время просмотра первой части мне через 15 минут стало скучно и неинтересно. Конечно, я видел блестящее техническое обеспечение, это покадровая адская работа», — уточнил сценарист.

По его мнению, «Титаник» оказался намного сильнее и ярче. Грачевский подчеркнул, что восхищается работой Кэмерона. Он отметил, что был бы рад ошибиться в своих предчувствиях о новой ленте.