Автопортрет Ван Гога обнаружили на обратной стороне другой его картины

Автопортрет Винсента Ван Гога неожиданно нашли на обратной стороне холста «Голова крестьянки». Его обнаружили в результате рентгенографического исследования картины. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Рентгеновский снимок в преддверии новой выставки в Эдинбурге выявил портрет [художника]», — сказано в сообщении.

По данным газеты, рисунки можно будет разделить, но для этого потребуются сложные реставрационные работы.

Посетители Национальной галереи Шотландии смогут увидеть рентгеновское изображение портрета уже на предстоящей выставке. Для этого им дадут специальное устройство с подсветкой.

«Какой невероятный подарок для Шотландии, который навсегда останется под присмотром Национальной галереи», — заявил сотрудник галереи, профессор Фрэнсис Фаул.

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