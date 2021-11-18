Автопортрет Фриды Кало продали за рекордную сумму

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Картину купил аргентинский коллекционер за 34,9 миллиона долларов (около 2,5 миллиарда рублей) — это рекордная сумма для работ латиноамериканских художников, написала «Экономика сегодня».

Автопортрет «Диего и я» был создан в 1949 году. На картине Фрида изобразила себя, а на лбу у себя поместила изображение своего мужа, живописца Диего Риверы. На лбу у Диего художница нарисовала третий глаз.

Ранее картина хранилась в частной коллекции друзей Фриды Кало — американского фотографа с российскими корнями Флоренс Аркин и ее супруга Сэма Уильямса. Полотно выставлялось в Мадриде, Франкфурте, Далласе и Мехико. Новым владельцем картины стал аргентинский коллекционер Эдуардо Ф. Костантини.

Ранее картину Винсента Ван Гога «Стога пшеницы» продали на американском аукционе Christie’s. Ее купили за 36 миллионов долларов.