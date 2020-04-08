Автографы и фотографии известных писателей выставят на торги в Москве

По данным сайта «Газета.ru», среди лотов будут «автографы, фотографии и произведения И. Бродского, А. Кушнера, М. Зощенко, С. Довлатова, А. Битова и многих других поэтов и писателей», «уникальные номера журнала, в том числе с первой публикацией фрагмента будущего „Реквиема“ А. Ахматовой».

Аукцион начнется 2 апреля, вырученные деньги поступят на счет литературного журнала «Звезда».