Автобусный экскурсионный маршрут запустят в Петербурге | 360°

Культура 08 сентября 2022, 16:28 Поделиться Telegram

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Viber Автобусный экскурсионный маршрут запустят в Петербурге

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В сентябре в Санкт-Петербурге будет запущен автобусный экскурсионный маршрут, включающий 12 остановок. Об этом написала газета “Петербургский дневник”.

Он соединит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и Народный музей школы № 235 имени Д. Д. Шостаковича «А музы не молчали...».

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Горожане и гости столицы смогут посетить выставки, посвященные Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, Манежную площадь, площадь Островского, где находится главное здание Российской национальной библиотеки, дворец Михаила Воронцова на Садовой улице и многое другое.

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