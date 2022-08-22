Автобусный экскурсионный маршрут по блокадным адресам появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге появится автобусный экскурсионный маршрут, проложенный по блокадным адресам. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал специалист научно-просветительского отдела музея обороны и блокады Ленинграда Денис Мастридеев.

Маршрут соединит сразу две выставки в разных музеях.

«Для нашего города это практически первый такого уровня межмузейный проект, рассчитанный на несколько месяцев. Подразумевается, что посетители сначала приходят к нам на нашу выставку „Симфония звучит…“, созданную, кстати, в необычном жанре — в виде радиоспектакля, а после ее осмотра садятся в автобус и отправляются на набережную реки Пряжки, где находится школьный музей, в котором их ожидает экскурсия. А по пути следования автобуса посетители услышат рассказ о том, как в один из самых сложных периодов блокады — зимой и в начале 1942 года в городе работали различные учреждения. Тут много есть о чем рассказать», — сообщил Мастридеев.

Общая продолжительность автобусной экскурсии будет составлять от 45 минут до часа. В первую поездку можно будет отправиться в сентябре в субботу в 15:00. Для того, чтобы записаться на экскурсию, нужно оставить заявку на сайте Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.