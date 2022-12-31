Культура 31 декабря 2022, 23:00 Австралийцы встретили 2023 год красочным фейерверком над зданием оперы РБК: в Сиднее в честь Нового года устроили традиционный салют над оперой Скриншот с видео / YouTube

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Австралийцы одними из первых встретили Новый год. В честь этого они устроили традиционное шоу с фейерверками. Кадры торжества опубликовали в Telegram-канале РБК.

Главное новогоднее шоу этой страны по традиции устроили в Сиднее. Там запустили несколько салютов.

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В рамках торжества фейерверки вспыхнули в небе над зданием оперы, а также над мостом Харбор-Бридж.

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Перед этими архитектурными строениями собралось множество празднующих. Часть зрителей смотрела красочное шоу с воды.

Шоу на мосту длилось до и после наступления 2023 года: сначала авторы устроили обратный отсчет с использованием иллюминаций, а ровно в полночь с моста запустили красочный фейерверк. Всего было несколько запусков, каждый из которых отличался по цвету и мощности.

Также залпы салютов раздались со здания оперы. Всего власти города организовали несколько точек запуска фейерверков. Небо над Сиднеем переливалось яркими красками в течение нескольких минут.