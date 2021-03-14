«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории кино

Самым кассовым фильмом в истории кино вновь стал «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Он потеснил с места лидера блокбастер студии Marvel «Мстители: Финал» после возобновления показа в Китае 12 марта. В 2019 году «Аватар» собрал в мире 2,789 миллиардов долларов, «Мстители: Финал» — 2,79 миллиарда.

Как сообщило издание Variety, с 12 марта фильм Кэмерона собрал в Китае 3,5 миллиона долларов, общая выручка достигла 2,802 миллиардов долларов.

«Мы гордимся тем, что достигли этой важной вехи, но мы с Джимом (Кэмероном — прим.ред.) очень рады тому, что фильм вернулся в кинотеатры в это беспрецедентное время, и мы хотим поблагодарить наших китайских фанатов за их поддержку», — сказал продюсер Джон Ландау. Он сообщил, что команда усиленно работает над продолжением фильма.

Студия Marvel поздравила народ На’ви с восстановлением кассовых сборов и призналась в любви.

«Аватар» и «Мстители: Финал» являются признанными лидерами по кассовым сборам в мире. Третье место занимает «Титаник», затем идут «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

Ожидается, что повторный прокат «Аватара» соберет в Китае около 58 миллионов долларов.

По данным аналитиков сервиса MEGOGO, фильм «Аватар» стал традиционным новогодним кино среди 34% жителей России.