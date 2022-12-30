Культура 30 декабря 2022, 13:07 «Аватар: Путь воды» будут показывать в Нижнем Новгороде только 3 дня

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Новый фильм Джеймса Кэмерона покажут в Нижнем Новгороде, правда только в течение трех дней. Об том сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Продолжение нашумевшего фильма покажут только в сети кинотеатров «Империя Грез».

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Посмотреть продолжение «Аватара» нижегородцы смогут с 12 по 15 января. Причем уже сейчас больше половины билетов раскупили. Стоит отметить, что в других сетях фильм пока отсутствует в киноафишах.

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