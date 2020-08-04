Джеймс Кэмерон показал готовые сцены из «Аватара 2». Но не всем
«Аватар 2» уже частично отснят, но увидеть готовые сцены смогла только съемочная группа. Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон показал материал только тем, кто над ним непосредственно работает, сообщил в Instagram продюсер фильма Джон Ландау.
Продюсер заявил, что Кэмерон уже отснял три отрывка из будущей киноленты. Причем спецэффекты на них тоже наложены. Команда была в восторге от возможности возобновить съемки.
«Все были в восторге и сгорали от желания вернуться к работе», — заявил Ландау.
В середине июля Джеймс Кэмерон дал интервью прессе, в котором похвастался тем, что вторая часть «Аватара» получается потрясающей. Он еще в июне вернулся в Новую Зеландию для продолжения съемок.
О новой картине зрителю известно только то, что большая часть действия сиквела будет происходить под водой, а главные герои будут спасать свою семью.