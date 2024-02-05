Культура 05 февраля 2024, 17:12 Аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу повязку музыканта Хендрикса за 13,5 тысячи долларов

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Аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу легендарную повязку музыканта Джими Хендрикса. Об этом сообщил TMZ.

Артист использовал аксессуар во время выступлений в 60-х годах. Стоимость предмета оценили в 13,5 тысячи долларов (более 1,2 миллиона рублей). Эксперты считают, что сумма может увеличиться до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей), добавило ИА НСН.