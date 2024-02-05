05 февраля 2024, 17:12
Аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу повязку музыканта Хендрикса за 13,5 тысячи долларов
Аукционный дом Heritage Auctions выставил на продажу легендарную повязку музыканта Джими Хендрикса. Об этом сообщил TMZ.
Артист использовал аксессуар во время выступлений в 60-х годах. Стоимость предмета оценили в 13,5 тысячи долларов (более 1,2 миллиона рублей). Эксперты считают, что сумма может увеличиться до 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей), добавило ИА НСН.
Аукционы
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