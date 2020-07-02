Аукцион Sotheby’s представит рисунок Пикассо

«Этот портрет — абсолютная жемчужина. Пикассо нашел технику, которая передала работе особенно интимное настроение», — прокомментировал картину глава департамента импрессионизма и современного искусства аукционного дома Хелена Ньюмен.

Портрет называется «Спящая женщина» и датируется 1931 годом. Считается, что работа посвящена Мари-Терез Вальтер, у нее был роман с Пикассо в то время.

Отмечается, что «Спящую женщину» нынешний владелец купил в 1986 году, с тех пор публика ее не видела. Предварительная стоимость полотна — от шести до девяти миллионов фунтов стерлингов (524—786 миллионов рублей).