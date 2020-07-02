Аукцион Sotheby’s представит рисунок Пикассо
Работу Пабло Пикассо, известного художника, представят на аукционе Sotheby’s. Публике впервые за несколько десятилетий покажут женский портрет художника. Он много лет был недоступен для зрителей. Об этом сообщил «Ридус».
«Этот портрет — абсолютная жемчужина. Пикассо нашел технику, которая передала работе особенно интимное настроение», — прокомментировал картину глава департамента импрессионизма и современного искусства аукционного дома Хелена Ньюмен.
Портрет называется «Спящая женщина» и датируется 1931 годом. Считается, что работа посвящена Мари-Терез Вальтер, у нее был роман с Пикассо в то время.
Отмечается, что «Спящую женщину» нынешний владелец купил в 1986 году, с тех пор публика ее не видела. Предварительная стоимость полотна — от шести до девяти миллионов фунтов стерлингов (524—786 миллионов рублей).