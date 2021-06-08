Аукцион произведений русского искусства провели в Лондоне

Аукционный дом Christie’s провел торги произведениями русского искусства в Лондоне. На этих торгах была выручена рекордная сумма денег, сообщило ТАСС.

Портрет императора Павла I художника Дмитрия Левицкого, написанный, предположительно, в 1796 году, продали за 1,3 миллиона долларов (около 95 миллионов рублей). На том же аукционе продали картину Константина Горбатова «Невидимый град Китеж» за 741 тысячу долларов (около 50 миллионов рублей) и цветочный натюрморт Сергея Чехонина за 388 тысяч долларов (примерно 28 миллионов рублей).

Аукционы произведений русского искусства проводятся в Лондоне два раза в год, добавила радиостанция «Говорит Москва». В них принимают участие крупные аукционные дома: Sotheby’s, MacDougall’s и Bonhams.