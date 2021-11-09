Аудиозаписи отрывков произведений Достоевского прозвучат в Петербурге

В Таврическом саду, а также на Дворцовой и Адмиралтейской набережных Санкт-Петербурга прозвучат отрывки произведений Федора Достоевского. Мероприятие посвящено к 200-летию писателя. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Этот проект продолжит линейку „Петербургского дневника“ с чтениями произведений петербургских и ленинградских поэтов и писателей. Так, в этом году в дни проведения Книжного салона на Дворцовой площади на Адмиралтейской и Дворцовой набережных звучали произведения Николая Некрасова в исполнении известных петербуржцев. В свою очередь, к 80-летию писателя Сергея Довлатова в сентябре с петербуржцами голосом писателя „заговорил“ Таврический сад: новая городская система распределенного звука была впервые задействована именно для этого проекта», — рассказал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Жители и гости города смогут услышать аудиозаписи с произведениями русского классика в Таврическом саду и на набережных каждый час с 12:00 до 19:00 с 11 по 14 ноября. Сотрудники библиотеки имени Маяковского также присоединятся к мероприятию.