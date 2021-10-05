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    05 октября 2021, 14:09

    Аудиосериал по беллетристике выйдет у Бориса Акунина

    Новая книга писателя называется «Русский в Англии»

    Артур Блянихов

    У российского писателя Бориса Акунина выйдет новая книга «Русский в Англии», передает радиостанция «Говорит Москва».

    Новая работа Акунина представляет собой мастер-класс творческого письма, который состоит из десяти уроков. Одновременно это сборник историко-литературных эссе и новелл. Аудиоверсия «Русского в Англии» выходит сегодня на сервисе «Литрес». Бумажный вариант появится в конце октября.