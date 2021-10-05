Аудиосериал по беллетристике выйдет у Бориса Акунина

У российского писателя Бориса Акунина выйдет новая книга «Русский в Англии», передает радиостанция «Говорит Москва».

Новая работа Акунина представляет собой мастер-класс творческого письма, который состоит из десяти уроков. Одновременно это сборник историко-литературных эссе и новелл. Аудиоверсия «Русского в Англии» выходит сегодня на сервисе «Литрес». Бумажный вариант появится в конце октября.