Аудиокнигу с воспоминаниями ямальских ветеранов ВОВ презентовали в Тюмени

Презентация аудиокниги о Великой Отечественной войне под названием «На всю оставшуюся жизнь…» прошла в Тюмени. Об этом рассказало ИА «Север-Пресс».

В книгу вошли воспоминания ямальских ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, бывших узников концентрационных лагерей и жителей блокадного Ленинграда.

В презентации участвовал Вильберт Давыдович Состамойнен, переживший блокаду Ленинграда. Он пережил со своей семьей первую блокадную зиму и был эвакуирован из города по Дороге жизни через Ладожское озеро в марте 1942 года.

«Нас — тех, кто пережил войну, — с каждым днем остается все меньше. И очень важно сохранить память о тех страшных днях. Сохранить для того, чтобы не допустить фальсификации истории и повторения войны. Я благодарен сотрудникам представительства Ямала в Тюменской области за то, что они создали эту книгу, и обязательно передам ее своим детям и внукам», — сказал Вильберт Состамойнен.