Культура 06 декабря 2022, 15:07 Аудиогид в стиле хип-хопа заработал в музеях Петербурга

Читать 360tv в

В музеях Петербурга заработал аудиогид в стиле хип-хопа. Об этом ОТР рассказала специалист отдела социокультурных коммуникаций Русского музея Марина Рудина.

По ее словам, главной целью такого новшества является иное представление музейной коллекции города для молодежи.

Реклама

«Мы здесь делимся своими ассоциациями, проживаниями, переживаниями на фоне этих фактов, которые тоже звучат, к такому оживлению авангарда», — добавила специалист.

Реклама

Доступ к аудиогиду можно получить через российские приложения.