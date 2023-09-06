Культура 06 сентября 2023, 18:37 Атмосферу Москвы 1940-х годов воссоздадут в Музее Победы на Поклонной горе Музей Победы в Москве воссоздаст атмосферу 1940-х годов в День города https://kudamoscow.ru/

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Атмосферу Москвы 1940-х годов воссоздаст Музей Победы на Поклонной горе в честь Дня города 9 и 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В музее заявили, что интерактивная программа позволит гостям мемориального комплекса погрузиться в атмосферу Москвы 1940-х годов. Более 50 интерактивных площадок воссоздадут быт тех времен и расскажут о защите Москвы в годы Великой Отечественной войны. Реконструкторы, представители ДОСААФ и силовых ведомств проведут мастер-классы, турниры, игры и выставки на десятках локаций вокруг Музея Победы.

На площадке «Фронтовая агитбригада» реконструкторы расскажут о заградительных аэростатах, которые использовались для обороны города в военное время, и покажут макет цеппелина. Гости узнают о бомбардировках столицы зажигательными бомбами и смогут самостоятельно «потушить» такой снаряд в локации «Площадь мастеров». Пресс-служба Музея Победы

Посетители смогут пройти квест по разным площадкам и получить специальные «красноармейские книжки», в которых организаторы ставят отметки за выполнение заданий. Самые активные участники получат призы.

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