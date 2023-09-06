06 сентября 2023, 18:37
Атмосферу Москвы 1940-х годов воссоздадут в Музее Победы на Поклонной горе
Музей Победы в Москве воссоздаст атмосферу 1940-х годов в День города
Атмосферу Москвы 1940-х годов воссоздаст Музей Победы на Поклонной горе в честь Дня города 9 и 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
В музее заявили, что интерактивная программа позволит гостям мемориального комплекса погрузиться в атмосферу Москвы 1940-х годов. Более 50 интерактивных площадок воссоздадут быт тех времен и расскажут о защите Москвы в годы Великой Отечественной войны. Реконструкторы, представители ДОСААФ и силовых ведомств проведут мастер-классы, турниры, игры и выставки на десятках локаций вокруг Музея Победы.
На площадке «Фронтовая агитбригада» реконструкторы расскажут о заградительных аэростатах, которые использовались для обороны города в военное время, и покажут макет цеппелина. Гости узнают о бомбардировках столицы зажигательными бомбами и смогут самостоятельно «потушить» такой снаряд в локации «Площадь мастеров».
Пресс-служба Музея Победы
Посетители смогут пройти квест по разным площадкам и получить специальные «красноармейские книжки», в которых организаторы ставят отметки за выполнение заданий. Самые активные участники получат призы.
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