Культура

29 ноября 2023, 15:12

«Атмосфера кино» показала первый трейлер фильма «Онегин» с Добронравовым в главной роли

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Представители компании «Атмосфера кино» опубликовали первый трейлер фильма «Онегин». Просмотр ролика стал доступен на YouTube-канале организации. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Съемки картины проходили в Северной столице. Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян, а главная роль досталась Виктору Добронравову. Владимира Ленского сыграет Денис Прытков, Татьяну Ларину — Елизавета Моряк.

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