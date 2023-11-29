29 ноября 2023, 15:12
«Атмосфера кино» показала первый трейлер фильма «Онегин» с Добронравовым в главной роли
Представители компании «Атмосфера кино» опубликовали первый трейлер фильма «Онегин». Просмотр ролика стал доступен на YouTube-канале организации. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Съемки картины проходили в Северной столице. Режиссерское кресло занял Сарик Андреасян, а главная роль досталась Виктору Добронравову. Владимира Ленского сыграет Денис Прытков, Татьяну Ларину — Елизавета Моряк.
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