Ассоциацию национальных театров создадут в России

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил о намерении создать Ассоциацию национальных театров России. Об этом сообщили «Невские новости».

«Это инициатива наша, как национального театра. Это будет Ассоциация, которая объединит национальные театры, а их в России много в отличие от других стран, где есть один-два таких театра», — сказал Фокин.

Он пояснил, что в рамках проекта будет создана единая площадка для национальных театров. Труппы театров смогут вместе гастролировать и работать над совместными проектами.