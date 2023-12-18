Культура 18 декабря 2023, 15:07 Ассоциация владельцев кинотеатров России: кассовые сборы кинотеатров в 2023 году составили около 38 млрд рублей

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Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с ИА НСН сообщил, что за 2023 год кассовые сборы российских кинотеатров достигли цифры в 38 миллиарда рублей.

По его словам, этот показатель практически на 70% превышает показатели прошлого года. Однако цифры допандемийного 2019 года слишком далеки от текущих реалий.

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«Мы идем в 2023 году с падением 28% по сборам к 2019 году, а по зрителям — почти на 42% за счет роста цены билета и того, что кинотеатры пытаются удерживать алгоритмы кинохождения аудитории на тонкой грани», — сказал он.

Чаще других зрителей кинотеатры посещают семьи с детьми, добавил Исаев.