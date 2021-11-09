Уволенные из Театра Ермоловой артисты обратятся в суд

Несколько артистов уволены из Театра Ермоловой, заявила РИА «Новости» одна из уволенных актрис Алена Бурханова. Своего восстановления на работе они намерены добиваться через суд.

По словам Бурхановой, ее уволили 8 ноября в числе других девяти артистов, ранее увольнения в театре проходили в сентябре.

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации», — сказала актриса. Она добавила, что у них уже есть адвокат, который составит и оформит требования.

На прошлой неделе стало известно о том, что бывшего худрука МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова вычеркнули из списка великих руководителей театра, которые в разные годы сохраняли традиции его основоположников. По данным РЕН ТВ, имя Боякова исчезло со стенда возле театра. Раньше он был последним продолжателем традиций МХАТа. Сейчас список замыкает его предшественница Татьяна Доронина.